L’indagine su Powell e il piano di Trump per le elezioni di midterm
Recentemente, è emersa notizia di un'indagine federale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. La questione ha attirato l'attenzione sull'influenza di Donald Trump, che avrebbe pianificato strategie per le imminenti elezioni di midterm. Questa dinamica evidenzia le tensioni tra politica e istituzioni finanziarie, sollevando interrogativi sulla stabilità del quadro economico e politico negli Stati Uniti.
E’ stato lo stesso Donald Trump a gettare acqua sul fuoco dell’incendio che si è innestato alla Federal Reserve dopo la notizia che il presidente, Jerome Powell, è sotto indagine federale p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Meloni messaggera di Trump, tenta di convincere Zelensky ad arrendersi, il tycoon teme per le elezioni di midterm - RETROSCENA
Leggi anche: “Il vero potere tornerà al popolo”, la sfida a Trump della deputata Maga Greene. Che profetizza: “I repubblicani perderanno le elezioni di Midterm”
L'indagine su Powell e il piano di Trump per le elezioni di midterm - Per il presidente della Fed l’iniziativa del dipartimento di giustizia “senza precedenti” deve essere valutata “in un più ampio contesto delle minacce e continue pressioni dell’Amministrazione” ... ilfoglio.it
L'attacco frontale di #Trump alla #Fed, con l'indagine penale federale avviata su #Powell, non spaventa i listini. Le #Borse europee arginano il panico e chiudono quasi tutte in positivo. x.com
L'irritazione di Trump per la lentezza con cui la banca centrale sta riducendo i tassi, il costo per la ristrutturazione della sede della Fed e l'apertura di una indagine su Jerome Powell: cadono i limiti, interni, che riguardano le autorità indipendenti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.