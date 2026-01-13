L’indagine su Powell e il piano di Trump per le elezioni di midterm

Recentemente, è emersa notizia di un'indagine federale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. La questione ha attirato l'attenzione sull'influenza di Donald Trump, che avrebbe pianificato strategie per le imminenti elezioni di midterm. Questa dinamica evidenzia le tensioni tra politica e istituzioni finanziarie, sollevando interrogativi sulla stabilità del quadro economico e politico negli Stati Uniti.

L'attacco frontale di #Trump alla #Fed, con l'indagine penale federale avviata su #Powell, non spaventa i listini. Le #Borse europee arginano il panico e chiudono quasi tutte in positivo. x.com

L'irritazione di Trump per la lentezza con cui la banca centrale sta riducendo i tassi, il costo per la ristrutturazione della sede della Fed e l'apertura di una indagine su Jerome Powell: cadono i limiti, interni, che riguardano le autorità indipendenti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.