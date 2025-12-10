Meloni messaggera di Trump tenta di convincere Zelensky ad arrendersi il tycoon teme per le elezioni di midterm - RETROSCENA

L'articolo esplora le dinamiche politiche tra Meloni, Trump e Zelensky, rivelando retroscena e strategie nascoste. In un contesto internazionale complesso, si analizzano le mosse diplomatiche e le preoccupazioni di Trump riguardo alle prossime elezioni di midterm, con il dossier Ucraina al centro delle tensioni politiche e strategiche.

Se quando si voterà negli Usa il dossier Ucraina sarà ancora aperto per lui sarà la fine A Roma va in scena la giornata che nessuno racconta per com'è davvero. Zelensky arriva sperando in una sponda europea. Trova una porta aperta, sì. Ma dietro la porta c'è Trump, versione internazionale. E.

«Mi fido di Giorgia Meloni e credo che ci aiuterà», ha detto poi Volodymyr Zelensky

