ndrangheta la rete spezzata tra calabria e germania

Un’operazione internazionale ha portato all’esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un boss della ’Ndrangheta detenuto in Germania. L’intervento evidenzia la rete transnazionale dell’organizzazione criminale e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastarne le attività tra Calabria e Germania.

’Ndrangheta: mandato di arresto europeo eseguito per boss detenuto in Germania. Una nuova operazione di rilievo internazionale ha colpito la ’Ndrangheta, confermando ancora una volta la portata transnazionale delle sue attività criminali e la determinazione delle istituzioni nel contrastarla. La Polizia di Stato di Catanzaro ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti di Gaetano Roberto Bruzzese, già detenuto in Germania per gravi reati: associazione mafiosa, traffico illecito di sostanze stupefacenti, armi, munizioni ed esplosivi. L’operazione Boreas e la cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

