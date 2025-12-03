FS l’AD Donnarumma | Nei prossimi cinque anni la rete Alta Velocità crescerà del 50%
«Nei prossimi cinque anni la rete Alta Velocità crescerà del 50% grazie anche alla spinta del PNRR», ha annunciato Stefano Antonio Donnarumma, AD e DG del Gruppo FS all’appuntamento “Infrastruttura Ventisei – L’ultimo miglio del PNRR” organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. L’occasione è stata utile per fare il punto sull’avanzamento del PNRR che, secondo l’AD, «è stato il motore di questa trasformazione che sta vivendo la nostra nazione». D’altronde numeri come i 17mila chilometri di gestione di rete ferroviaria, di cui 1.100 dedicati all’Alta Velocità, e i 1.200 cantieri attivi al momento tra nuove opere e manutenzione, di cui oltre 700 dedicati allo sviluppo infrastrutturale e tecnologico, possono effettivamente fotografare al meglio il quadro e il ruolo del mondo ferroviario in questo importante cambiamento storico. 🔗 Leggi su Tpi.it
