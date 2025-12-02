Mediaworld diventerà cinese Il gruppo Jd diventa azionista di maggioranza di Ceconomy
Roma, 2 dicembre 2025 - Mediaworld diventerà cinese, infatti il gruppo Jd del gigante asiatico ha conquistato l'85,2% dell'azienda tedesca Ceconomy, cioè la holding che controlla i negozi MediaMarkt, in Italia Mediaworld, e Saturn. L'azienda ha comunicato il passaggio, con il 60% arrivato dall'Opa lanciata da Jd, e il resto risultante dall'accordo con Convergenta, la holding della famiglia Kellerhals, che manterrà una quota del 25,35%. Per JD.com si aprono nuovi mercati, anche perché era "attiva in Germania solo in misura molto limitata". L'operazione partita dopo l'ok dell'Autorità federale antitrust tedesca a settembre, però non è ancora conclusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
