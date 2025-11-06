I carrarmati made in Spezia | Leonardo e Rheinmetall forniranno all’Esercito 21 mezzi Combat

La Spezia, 6 novembre 2025 – La Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles dà olio ai motori per l’arrivo della prima commessa dei 21 veicoli A2CS Combat destinati all’Esercito Italiano. Un contratto di fornitura apripista per l’asse italo-tedesco, di cui La Spezia rappresenta il centro nevralgico della produzione sul suolo nostrano. Entro fine anno la consegna del primo mezzo. Il termine ultimo per la consegna del primo mezzo corazzato cingolato è fissato entro la fine dell’anno. Si tratta di un momento cruciale che segna di fatto l’inizio di un percorso sinergico di integrazione tra due aziende leader del settore in risposta alle esigenze di difesa nazionali ed europee in un contesto geopolitico sempre più teso, il noto ‘piano inclinato’ evocato recentemente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I carrarmati made in Spezia: Leonardo e Rheinmetall forniranno all’Esercito 21 mezzi Combat

Argomenti simili trattati di recente

Sergio Volpi – The Quiet Maestro of Serie A Not every football legend wears a superstar name… some just run the game quietly. Sergio Volpi — remember him? A midfield general who never made headlines, but always made things work. From Piacenza to - facebook.com Vai su Facebook

I carrarmati made in Spezia: Leonardo e Rheinmetall forniranno all’Esercito 21 mezzi Combat - Si tratta di sistemi di ultima generazione completamente digitaliz ... msn.com scrive

Patto italo-tedesco tra Leonardo e Rheinmetall. I nuovi carri armati nascono alla Spezia - In ballo ci sono megacommesse da oltre 20 miliardi in 10 anni dell'Esercito Italiano per rinnovare la vecchia flotta degli Ariete e dei Dardo La Spezia, 15 ottobre 2024 – Un patto italo- Riporta lanazione.it

Nasce l’alleanza italo-tedesca Leonardo – Rheinmetall per i carri armati. Dall’Italia commessa da 20 miliardi di euro - Il gruppo Leonardo (controllato al 30% dallo stato) e la tedesca Rheinmetall hanno firmato l’intesa per la costituzione della joint venture annunciata lo scorso luglio. Scrive ilfattoquotidiano.it