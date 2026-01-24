Gli agenti dell’ICE hanno sparato a un’altra persona a Minneapolis

Gli agenti dell’ICE sono stati coinvolti in un episodio a Minneapolis in cui hanno sparato a una persona. Si tratta del secondo caso simile, dopo l’uccisione di Renee Nicole Good, avvenuta in passato. Attualmente, ci sono poche dettagli disponibili sull’accaduto, ma la situazione solleva ancora una volta questioni sulla presenza e le azioni delle forze dell’ordine in queste circostanze.

Usa, agenti dell’immigrazione uccidono una donna a Minneapolis: le hanno sparato mentre tentava di fuggireUn'operazione dell'ICE a Minneapolis ha portato alla morte di una donna, colpita mentre cercava di sfuggire ai controlli.

Minneapolis, agenti dell'Ice uccidono donna a Minneapolis un blitz anti-migrantiA Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni.

