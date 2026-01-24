Gli agenti dell’ICE hanno ucciso un’altra persona a Minneapolis

Gli agenti dell’ICE sono coinvolti in un nuovo episodio di violenza a Minneapolis, dove un'altra persona ha perso la vita. Le circostanze sono ancora poco chiare, ma si tratta del secondo caso simile, dopo la morte di Renee Nicole Good. La vicenda solleva interrogativi sulla condotta delle autorità e sulla tutela dei diritti delle persone coinvolte.

Sabato nel primo pomeriggio gli agenti dell’ICE, l’agenzia federale anti-immigrazione, hanno sparato e ucciso un’altra persona a Minneapolis, in Minnesota, dove da settimane sono in corso proteste e manifestazioni contro le attività dell’agenzia. Si sa ancora poco di quello che è successo, ma online stanno circolando alcuni video verificati che mostrano il momento dello scontro. Si vedono vari agenti dell’ICE che cercano di immobilizzare a terra un uomo usando metodi violenti, e poi si sentono degli spari e la persona a terra smette di muoversi. A inizio gennaio un agente dell’agenzia, Jonathan Ross, aveva sparato e ucciso Renee Nicole Good, una donna che stava partecipando a una manifestazione contro l’ICE in città. 🔗 Leggi su Ilpost.it

