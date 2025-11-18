Usa la Camera approva la legge per rendere pubblici tutti i file sul caso Epstein | 427 sì e un solo no

Ilfattoquotidiano.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un solo voto contrario e 427 favorevoli, la Camera dei Rappresentanti ha approvato il disegno di legge che chiede al dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i file riguardanti le indagini su Jeffrey Epstein. Bastava la maggioranza dei due terzi ma, alla fine, il risultato è stato schiacciante: a votare contro solamente il deputato repubblicano della Louisiana Clay Higgins. Il voto ha rappresentato il culmine di una crociata bipartisan condotta dal deputato repubblicano Thomas Massie e dal collega democratico Ro Khanna, che fino a domenica aveva incontrato una forte resistenza da parte del presidente Donald Trump, il quale aveva ripetutamente insistito sul fatto che l’attenzione sui dossier Epstein fosse una “ bufala ” promossa dai democratici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

usa la camera approva la legge per rendere pubblici tutti i file sul caso epstein 427 s236 e un solo no

© Ilfattoquotidiano.it - Usa, la Camera approva la legge per rendere pubblici tutti i file sul caso Epstein: 427 sì e un solo no

Leggi anche questi approfondimenti

usa camera approva leggeCaso Epstein, Camera Usa approva la legge per pubblicare i file - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, con 427 voti favorevoli e un solo voto contrario, il disegno di legge che chiede al dipartimento ... Riporta msn.com

usa camera approva leggeLa Camera Usa approva la legge per divulgare i file Epstein - La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti necessari. Secondo gazzettadiparma.it

usa camera approva leggeCamera Usa approva la legge per divulgare i file di Epstein: 427 sì e un solo no. Ora tocca al Senato - La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Camera Approva Legge