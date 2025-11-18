Usa la Camera approva la legge per rendere pubblici tutti i file sul caso Epstein | 427 sì e un solo no
Con un solo voto contrario e 427 favorevoli, la Camera dei Rappresentanti ha approvato il disegno di legge che chiede al dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i file riguardanti le indagini su Jeffrey Epstein. Bastava la maggioranza dei due terzi ma, alla fine, il risultato è stato schiacciante: a votare contro solamente il deputato repubblicano della Louisiana Clay Higgins. Il voto ha rappresentato il culmine di una crociata bipartisan condotta dal deputato repubblicano Thomas Massie e dal collega democratico Ro Khanna, che fino a domenica aveva incontrato una forte resistenza da parte del presidente Donald Trump, il quale aveva ripetutamente insistito sul fatto che l’attenzione sui dossier Epstein fosse una “ bufala ” promossa dai democratici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
