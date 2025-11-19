Atta obiettivo del Napoli il centrocampista rompe il silenzio | le parole sul futuro non lasciano dubbi

Il Napoli è al lavoro in vista della prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta. Dopo giorni di tensioni, Antonio Conte ed i suoi uomini sono chiamati a ripartire con un solo obiettivo, rimettere sui binari giusti la stagione. Intanto, visti i numerosi infortuni, il club sta già pensando al mercato di gennaio. Arthur Atta negli scorsi giorni è stato accostato ai partenopei, ma il calciatore nella giornata odierna ha rivelato di non sapere se effettivamente ci sia interesse nei suoi confronti da parte degli azzurri. Mercato Napoli, Atta rivela: “Io agli azzurri? Non so quanto ci sia di vero”. Arthur Atta è uno dei calciatori rivelazione di questa Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Atta obiettivo del Napoli, il centrocampista rompe il silenzio: le parole sul futuro non lasciano dubbi

Napoli su Atta, il centrocampista resta focalizzato sull'Udinese - Il Napoli segue Arthur Atta per il centrocampo, ma il giocatore resta concentrato sull'Udinese e sul proprio percorso di crescita.

Anche l'ultima alternativa arriva dalla Bundesliga ed è una delle rivelazioni degli ultimi anni di una squadra che da qualche stagione è ormai stabilmente nelle coppe europee, il Friburgo, si tratta ...

Il nome di Arthur Atta è da settimane nella lista dei profili seguiti dal Napoli per il ...