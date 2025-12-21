Paratici Fiorentina il dirigente ha aperto alla possibilità di accettare la proposta della Viola Cosa manca per la fumata bianca

Paratici Fiorentina, il dirigente ha confermato l’interesse per trasferirsi in Toscana. Ecco cosa manca per arrivare all’accordo fra le parti La notizia del possibile approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina ha subito catturato l’attenzione del mondo del calcio. Il dirigente, ex Juventus, ha risposto con entusiasmo all’offerta della società viola: «Mi interessa, parliamone». Una disponibilità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Paratici Fiorentina, il dirigente ha aperto alla possibilità di accettare la proposta della Viola. Cosa manca per la fumata bianca Leggi anche: Paratici-Fiorentina, fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola Leggi anche: Paratici Fiorentina, contatti positivi tra la società viola e l’ex dirigente della Juventus. Ecco cosa sta succedendo: il contratto ed il ruolo nel club Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maxi offerta della Fiorentina a Paratici: trattativa in corso, decisione a breve; Paratici alla Fiorentina, l'ex dirigente della Juve è il principale obiettivo del club viola: c'è fiducia, la situazione; Fabio Paratici può andare alla Fiorentina: offerto un contratto di 5 anni all'ex dirigente della Juventus; Paratici alla Fiorentina: contatti avviati, c'è l'offerta. Fiorentina a Paratici, le parti sempre più vicine: tutti i retroscena della trattativa - L’ex Juve apre al trasferimento in viola con un ruolo da dirigente top: Commisso vuole affidargli da subito le chiavi della società e dell’area tecnica ... corrieredellosport.it

Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare - Arrivano segnali sempre più chiari e concreti riguardo il possibile ingresso di Fabio Paratici all’interno della dirigenza della Fiorentina. tuttomercatoweb.com

Perché Paratici sta accettando la Fiorentina dopo soli 2 mesi dal ritorno come Ds del Tottenham - Fabio Paratici era tornato operativo al Tottenham dopo la squalifica il 15 ottobre scorso con la nomina di ds del club londinese ... fanpage.it

La mossa della Fiorentina in cerca di una svolta-salvezza: tentativo per Paratici, si tratta per un ruolo al centro della dirigenza viola L'ex Juve dovrebbe liberarsi dal Tottenham: la prossima settimana sarà decisiva. Sarebbe l'uomo giusto per evitare la clamor - facebook.com facebook

Paratici tra la partita del Tottenham e il possibile approdo alla Fiorentina: il punto x.com

