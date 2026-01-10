Chiesa vuole la Juventus il giocatore spinge per tornare in bianconero | la posizione del Liverpool è chiara Svelata l’offerta che serve per la fumata bianca

Chiesa desidera tornare alla Juventus, mentre il Liverpool valuta la possibilità di cedere il giocatore, valutando un prestito con obbligo di riscatto. La posizione del club inglese è definita, e si attende una proposta concreta per concludere la trattativa. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti e permetta il ritorno del giocatore in bianconero.

Chiesa continua ad aspettare la Juventus. Il Liverpool potrebbe aprire al prestito con obbligo di riscatto. La palla passa in mano a Comolli. Il futuro di Federico Chiesa è tornato a essere il tormentone principale delle ultime ore di mercato, accendendo le speranze dei tifosi bianconeri e complicando i piani della dirigenza inglese. Dopo una parentesi non esaltante in Premier League, l’esterno azzurro sembra aver preso una decisione definitiva sulla sua prossima destinazione, ma l’incastro economico tra i club rimane l’ostacolo più grande da superare. Il richiamo della Serie A e, in particolare, dell’ambiente torinese si sta facendo sentire con forza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa vuole la Juventus, il giocatore spinge per tornare in bianconero: la posizione del Liverpool è chiara. Svelata l’offerta che serve per la fumata bianca Leggi anche: Spalletti Juventus, la fumata bianca è sempre più vicina. Le ultimissime sull’approdo del tecnico toscano in bianconero. Ecco quando potrebbe esserci la fumata bianca Leggi anche: Chiesa-Liverpool, situazione in stallo: il giocatore vuole la Juventus, i tifosi contro Slot Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Perché la Juventus vuole riprendersi Federico Chiesa?; Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il…; Nella testa di Chiesa: perché Fede sta spingendo per tornare subito alla Juve; La Juventus cerca un esterno: tre idee in lista. Balzarini: “Chiesa vuole assolutamente tornare alla Juventus, le diplomazie sono al lavoro” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della voglia di Federico Chiesa di tornare alla Juventus. tuttojuve.com

Chiesa vuole tornare alla Juventus, c'è l'ok di Spalletti: si lavora con il Liverpool - Stando alle indiscrezioni di Repubblica, il giocatore ha dato il suo benestare per tornare a Torino e ne sarebbe. tuttojuve.com

Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il Liverpool va avanti - La richiesta di Spalletti è per due giocatori, possibilmente: uno a centrocampo ( Frattesi piace sempre, ma piace meno per i costi), uno per la fascia offensiva. ilfattoquotidiano.it

Chiesa può tornare alla Juve Spalletti lo vuole, la trattativa col Liverpool continua - facebook.com facebook

Calciomercato in diretta: Juve avanti per Chiesa. Roma, le cifre per Raspadori. La Lazio vuole Toth x.com

