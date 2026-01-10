Chiesa vuole la Juventus il giocatore spinge per tornare in bianconero | la posizione del Liverpool è chiara Svelata l’offerta che serve per la fumata bianca

Chiesa desidera tornare alla Juventus, mentre il Liverpool valuta la possibilità di cedere il giocatore, valutando un prestito con obbligo di riscatto. La posizione del club inglese è definita, e si attende una proposta concreta per concludere la trattativa. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti e permetta il ritorno del giocatore in bianconero.

Chiesa continua ad aspettare la Juventus. Il Liverpool potrebbe aprire al prestito con obbligo di riscatto. La palla passa in mano a Comolli. Il futuro di Federico Chiesa è tornato a essere il tormentone principale delle ultime ore di mercato, accendendo le speranze dei tifosi bianconeri e complicando i piani della dirigenza inglese. Dopo una parentesi non esaltante in Premier League, l’esterno azzurro sembra aver preso una decisione definitiva sulla sua prossima destinazione, ma l’incastro economico tra i club rimane l’ostacolo più grande da superare. Il richiamo della Serie A e, in particolare, dell’ambiente torinese si sta facendo sentire con forza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

