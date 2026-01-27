La Juventus monitora attentamente la situazione di Kolo Muani, il quale avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia. La società bianconera valuta possibili opportunità di mercato, considerando anche altri profili come Beto e Biereth. La trattativa resta in fase di osservazione, senza conferme ufficiali, ma l’interesse rimane concreto.

La caccia della Juventus al nuovo attaccante continua e nelle ultime ore da Londra è arrivato un messaggio dell’ex Randal Kolo Muani, tutt’altro che soddisfatto dell’esperienza in prestito al Tottenham. Il francese, protagonista di sei mesi positivi a Torino e del tormentone estivo chiusosi senza il lieto fine e con il trasferimento last minute in Premier, tramite il suo entourage ha ribussato alla porta della Continassa. La Juventus ha registrato il “mal di pancia” di Kolo Muani e sarebbe ben felice di risolvere la corsa al nove con il transalpino, apprezzatissimo anche da Luciano Spalletti. Ma il Kolo bis, almeno per ora, è più una suggestione che una pista concreta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kolo Muani chiama la Juve, il Psg fa muro. La lista della Signora, ci sono anche Beto e Biereth

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l’attacco, tra cui Kolo Muani e Biereth del Monaco.

