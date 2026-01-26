Juve per l' attacco ci sono anche Beto e l' ex Kolo Muani

Nuova puntata di Super Blitz, il nostro podcast quotidiano con tutte le ultime news di calciomercato. Da Camarda che resta a Lecce alla ricerca di un attaccante da parte della Juventus, che valuta l'ex Udinese Beto e Kolo Muani, già a Torino la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, per l'attacco ci sono anche Beto e l'ex Kolo Muani

