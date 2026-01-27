Juventus ultime rotazioni in Champions | Spalletti valuta i cambi

La Juventus si prepara all’ultima partita di Champions League contro il Monaco, con l’obiettivo di onorare l’impegno e gestire le energie in vista dei playoff. La squadra di Spalletti valuta eventuali rotazioni per mantenere equilibrio e concentrazione, considerando il percorso già assicurato nel girone. Un confronto importante per consolidare la posizione e prepararsi al meglio alle prossime sfide internazionali.

La Juventus si avvicina all'ultima partita della fase a gironi di UEFA Champions League con un obiettivo duplice: onorare l'impegno contro il Monaco e gestire le forze dopo aver già messo in cassaforte l'accesso ai playoff. La vittoria contro il Benfica ha tolto l'assillo del risultato a tutti i costi, ma non l'ambizione di chiudere la prima fase nel miglior modo possibile. Vincere, infatti, potrebbe tenere accesa una flebile speranza di rientrare tra le prime otto, scenario complicato ma non del tutto irrealizzabile. Spalletti valuta i cambi: difesa sotto osservazione. Il tema centrale è la gestione della formazione.

