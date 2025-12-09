Juventus Marchisio sui cambi di Spalletti Yidliz non andava tolto
Dagli studi di DAZN, Claudio Marchisio ha nettamente bocciato le scelte di Spalletti nel match contro il Napoli. Su tutti, la sostituzione di Kenan Yildiz Le parole di Marchisio Marchisio inizia dal dire cosa non sia andato al Maradona: “ L’intensità del Napoli ha fatto vedere le lacune della Juve, che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Marchisio fa sognare i tifosi della Juventus: «Il carattere sta tornando quello a cui eravamo abituati!». Parole importanti dopo la notte europea – FOTO
CM.com – Juventus, il sogno Tonali non è solo di Marchisio: due strategie per un colpo a gennaio a centrocampo
Claudio Marchisio loda Kenan Yildiz: "Può essere lo Yamal della Juventus"
