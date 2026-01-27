Juventus Spalletti è il presente e il futuro | il club attende la sua scelta

La Juventus conferma Luciano Spalletti come allenatore, sottolineando il suo ruolo chiave nel presente e nel futuro del club. La decisione riflette l’intenzione di puntare su una guida stabile e competente per i prossimi anni, garantendo continuità e crescita nel progetto sportivo della squadra.

La Juventus ha deciso di proseguire con Luciano Spalletti, individuato come perno del presente e soprattutto del futuro tecnico del club. La vittoria sul Napoli ha rafforzato convinzioni già maturate internamente: l’allenatore toscano è l’uomo giusto per guidare la ricostruzione bianconera. La palla, ora, passa allo stesso Spalletti, che preferisce prendersi tempo prima di sciogliere ogni riserva. Dalla caduta alla rinascita: il segnale del campo. Il successo contro il Napoli ha avuto un valore simbolico. Poco più di un mese prima, proprio contro la sua ex squadra, Spalletti aveva toccato il punto più basso della sua esperienza torinese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Il futuro di Marcelo Brozovic si definisce con decisione: il centrocampista croato ha scelto la sua destinazione in vista dell’estate.

Luciano Spalletti esprime entusiasmo nei confronti di John Elkann, sottolineando il suo impegno nel proiettare il futuro della Juventus.

Spalletti ha le idee chiare sull'atteggiamento che vuole dalla sua Juve

