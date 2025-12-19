Brozovic Juventus | il croato ha deciso il suo futuro! Scelta fatta in vista dell’estate…Ecco la posizione del club bianconero per il centrocampista

Il futuro di Marcelo Brozovic si definisce con decisione: il centrocampista croato ha scelto la sua destinazione in vista dell’estate. La Juventus si prepara ad accoglierlo, confermando il suo interesse e la volontà di rinforzare il reparto mediano. Ecco le ultime novità sulla posizione del club bianconero e i dettagli della trattativa che potrebbe rivoluzionare il centrocampo della Vecchia Signora.

L'avventura dorata in Saudi Pro League sembra arrivata ai titoli di coda. Marcelo Brozovic ha preso una decisione netta sul suo futuro: nessun rinnovo contrattuale con l' Al Nassr. Il vincolo che lega "Epic Brozo" al club saudita scadrà al termine della stagione attuale (giugno 2026) e, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore ha già comunicato l'intenzione di rifiutare le ricche proposte di prolungamento per tentare un ultimo, grande ballo nel calcio europeo.

