steven spielberg ecco quando vedremo il primo trailer del nuovo film sugli ufo

Sul prossimo film del regista vige ancora il massimo riserbo, non si conoscono né il titolo ufficiale né tantomeno la trama, ma con l'arrivo del primo trailer questa situazione potrebbe cambiare Secondo una recente indiscrezione, potremmo presto vedere il primo trailer del nuovo film di Steven Spielberg incentrato sugli UFO. Stando alle parole del noto insider di settore Daniel Richtman, la pellicola avrà la sua prima anticipazione prima delle proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere, che arriverà nelle sale americane il 19 dicembre prossimo (in quelle italiane due giorni prima). Quindi, non solo chi si recherà in sala per il terzo capitolo della saga di James Cameron potrà ammirare i primi teaser già confermati di Avengers: Doomsday e The Odyssey, ma potrà contare anche sulle prime immagini del nuovo Spielberg.

