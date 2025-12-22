La Universal ha pubblicato il primo teaser di “ The Odyssey “, l’attesissimo adattamento di Christopher Nolan dell’epopea omerica. Il film segue l’eroe greco Ulisse, interpretato da Matt Damon, mentre percorre il lungo e tortuoso cammino di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Universal ha pubblicato una prima foto di Damon in costume a febbraio. Damon recita al fianco di Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie e Jon Bernthal. Oltre alla regia, Nolan ha scritto la sceneggiatura e prodotto il film insieme alla moglie, Emma Thomas. Lo scorso dicembre la Universal aveva dichiarato che il film sarebbe stato “ girato in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Odyssey, rilasciato il primo trailer del nuovo epico film di Christopher Nolan

