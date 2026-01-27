Juventus-Napoli ancora nel CAOS | arriva l’annuncio sul rigore negato!

La partita tra Juventus e Napoli rimane al centro di discussioni, a causa di un episodio controverso durante il match. L'assegnazione di un rigore negato ha generato polemiche e acceso il dibattito sull'arbitraggio. Questo episodio evidenzia le tensioni che ancora circondano l'incontro, mantenendo vivo l'interesse e le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

La sfida tra Juventus e Napoli continua a far discutere anche a distanza di ore dal fischio finale. Al centro delle polemiche c’è il contatto in area tra Hojlund e Bremer, episodio che ha acceso il dibattito arbitrale. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la decisione di non assegnare il calcio di rigore non ha convinto il designatore Gianluca Rocchi. Una valutazione pesante, che ha portato alla bocciatura dell’arbitro Mariani e del VAR Doveri. Rocchi contrariato per la scelta arbitrale. La gestione dell’episodio chiave di Juventus-Napoli non è stata apprezzata dai vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

