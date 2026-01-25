Durante la partita tra Juventus e Napoli, un doppio rigore negato ha suscitato polemiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. L’episodio arbitrale ha riacceso le tensioni tra le due squadre, con la rabbia del Napoli e le contestazioni di Antonio Conte. Un episodio che potrebbe influenzare l’andamento delle interpretazioni sul campo e il dibattito sulle decisioni arbitrali in questa stagione.

La sfida tra Juventus e Napoli non ha lasciato soltanto il segno per il risultato netto maturato sul campo, ma anche per un episodio arbitrale destinato a far discutere a lungo. Nel primo tempo del match dell'Allianz Stadium, un'azione confusa e concitata in area bianconera ha acceso le proteste dei partenopei, convinti di essere stati privati di una doppia occasione dagli undici metri. Un momento che ha inciso sul clima della gara e che ha alimentato la sensazione di frustrazione in casa azzurra, già provata da un periodo complesso. Nel cuore dell'area juventina si sono concentrati due contatti ravvicinati, entrambi giudicati non punibili dall'arbitro Mariani con il supporto del VAR.

© Thesocialpost.it - Doppio rigore negato al Napoli contro la Juventus, polemiche e rabbia di Conte

