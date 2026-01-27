Juventus forse Edon Zhegrova è un grande bluff?

Edon Zhegrova, attualmente alla Juventus, sta vivendo un momento di difficoltà. L’investimento estivo non ha ancora prodotto i risultati sperati e, a febbraio, il giocatore non ha ancora mostrato il suo valore. Questa situazione solleva domande sulla sua effettiva potenzialità e sul futuro in bianconero.

Edon Zhegrova è ormai un caso alla Juventus. L’investimento estivo fin’ora non ha ripagato e, giunti ormai a Febbraio, il giocatore non sta dando segni di vita. I numeri impietosi di Zhegrova Edon Zhegrova, l’esterno destro kosovaro arrivato alla Juventus nell’estate 2025 per circa 15-18 milioni di euro dal Lille L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

