Edon Zhegrova tam-tam impazzito alla Juve | esattamente un anno fa

Un anno dopo, l’attesa si concretizza: Edon Zhegrova potrebbe esordire tra i titolari della Juventus in Champions League. Per i tifosi bianconeri, il suo possibile debutto rappresenta un momento carico di emozioni, in attesa di vedere se questa sera, mercoledì 10 dicembre, scenderà in campo all’Allianz Stadium contro il Pafos.

L'attesa è finita e il sogno di tanti juventini si sta per realizzare. Edon Zhegrova, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, dovrebbe essere tra gli 11 titolare che questa sera, mercoledì 10 dicembre, scenderà in campo all'Allianz Stadium per disputare la partita di Champions League contro il Pafos. Una novità, in effetti, dato che il kossovaro non era mai stato schierato dall'inizio da quanto è approdato sotto la Mole. Complice un lungo stop che lo scorso anno col Lille lo aveva tenuto fuori per larga parte della stagione. Ma ora, stando a quanto dichiarato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-gara, dovrebbe stare meglio.