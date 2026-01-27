Juventus | fase intensa di calciomercato

La Juventus sta affrontando un periodo di grande attività di mercato, concentrandosi sull’acquisto di nuovi talenti per rafforzare il reparto offensivo. La società segue con attenzione le opportunità per migliorare la rosa e prepararsi alla seconda metà della stagione. Questo momento rappresenta un’importante occasione per la squadra di rafforzarsi e di aumentare le proprie chance di successo.

La Juventus sta vivendo una fase intensa di calciomercato, con l'obiettivo dichiarato di rinforzare il reparto offensivo prima della chiusura della sessione invernale. Dopo aver visto naufragare diverse piste nell'ultimo mese, il nome che continua a emergere con insistenza è quello di Randal Kolo Muani, attaccante francese di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

