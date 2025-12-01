Influenza ondata in anticipo | l’Italia già nella fase più intensa Bambini i più colpiti

L’influenza quest’anno ha deciso di arrivare prima. Con un mese d’anticipo rispetto alla media, il virus ha iniziato a correre in tutto il Paese, riempiendo gli ambulatori pediatrici e facendo impennare le segnalazioni di sintomi febbrili. La curva dei contagi è in rapida ascesa e, secondo gli esperti, raggiungerà il picco proprio durante le festività natalizie. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Pediatria (Sip), che invita a correre ai ripari: prevenzione e vaccinazione sono le armi principali per proteggere i bambini e, di conseguenza, famiglie e scuole. I più piccoli sono i più esposti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Influenza, ondata in anticipo: l’Italia già nella fase più intensa. Bambini i più colpiti

Argomenti simili trattati di recente

Ai tg se ne parla poco e niente, ma l’Europa sta affrontando un’ondata senza precedenti di influenza #aviaria ad alta patogenicità, che sta colpendo gli animali negli allevamenti ma decimando anche quelli selvatici - facebook.com Vai su Facebook

Allarme #influenza #aviaria in #Europa. Ecdc e Efsa: “Ondata senza precedenti di casi negli uccelli”, aumentato il rischio per l’uomo #Sanità quotidianosanita.it/scienza-e-farm… Vai su X

Influenza, stagione decollata con un mese d’anticipo. “Ci aspettiamo che sia un inverno intenso” - La Società Italiana di Pediatria: “Vaccinarli subito frena anche i contagi fra gli adulti”. Secondo repubblica.it

Influenza, arriva l’ondata in Italia: campagna vaccinazioni anche in Puglia, obiettivo copertura tra 75 e 95% - Dopo la stagione da record dello scorso anno, che ha messo a letto oltre 16 milioni di italiani, l’influenza stagionale è di nuovo alle porte. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Allarme influenza in Giappone, cosa dobbiamo aspettarci in Italia - Come riporta Nature in un articolo scientifico, i virus influenzali stanno circolando con un pesantissimo impatto sulla popolazione. Riporta dilei.it

Covid e influenza, “bomba sanitaria” in arrivo: casi in forte aumento, rischio nuova ondata in autunno - Settembre ha riportato in evidenza il virus, con un aumento costante dei casi e un rischio concreto di sovrapposizione con ... Segnala leggo.it

Con un anticipo di settimane, l’influenza è già arrivata: che cosa sta succedendo - Ma, spiega l'infettivologo Matteo Bassetti, le basse temperature non hanno colpa. Si legge su msn.com

Covid e influenza, “bomba sanitaria” in arrivo: casi in forte aumento, rischio nuova ondata in autunno - Il consiglio degli esperti è chiaro: isolarsi in caso di positività, anche se scoperta con test fai- leggo.it scrive