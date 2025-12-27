Fbi si trasferisce | negli Usa addio alla sede storica il J Edgar Hoover Building
Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, ha annunciato che la sede storica dell’agenzia di polizia federale investigativa, il vasto edificio J Edgar Hoover, a Washington DC, sarà chiusa. December 26: Shutting down the Hoover Building. After more than 20 years of failed attempts, we finalized a plan to permanently close the FBI’s Hoover headquarters and move the workforce into a safe, modern facility. Working directly with President Trump and Congress, we. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 26, 2025 “Dopo oltre 20 anni di tentativi falliti, abbiamo finalizzato un piano per chiudere definitivamente la sede centrale dell’Fbi e trasferire il personale in una struttura sicura e moderna”, ha scritto Patel su X, “l’edificio Hoover sarà chiuso definitivamente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
