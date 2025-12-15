Il Milan ha ufficializzato la cessione definitiva di un suo giocatore, che nelle prossime ore trasferirà le proprie prestazioni all’Ajax. La separazione rappresenta una svolta importante per il club rossonero e per il calciatore, ormai pronto a intraprendere una nuova avventura in Eredivisie.

© Tvplay.it - Milan, è addio definitivo: si trasferisce subito all’Ajax

Niente da fare per il Milan: è addio definitivo con il calciatore che si appresta a cambiare maglia nelle prossime ore. Due gol subiti dal Sassuolo e altri due punti persi per strada dal Milan, che pareggia in casa 2-2 e saluta momentaneamente la prima posizione della classifica. La fase difensiva della squadra allenata da Allegri continua a non funzionare nel migliore dei modi e in 15 partite di campionato sono già 13 i gol incassati da Maignan. Festa Milan (Ansa) – Tvplay.it La coperta è corta e mancano anche alternative in quella zona del campo: l’infortunio occorso a Gabbia proprio contro i neroverdi complica ancora di più i piani di Allegri che, a questo punto, sarà costretto a rilanciare De Winter dal 1? in Supercoppa Italiana. Tvplay.it

L'ADDIO di PIOLI al Milan: emozioni per l'ultimo ON FIRE a San Siro | Serie A Enilive | DAZN

Addio Milan, UFFICIALE la rescissione per il sudamericano - Arriva l’annuncio sul sito del Diavolo: ora è davvero finita E’ finita. calciomercato.it

28 milioni e addio Milan, ormai ci siamo: si chiude la cessione - Super prestazioni, assist e gol, un giocatore di proprietà del Milan potrebbe essere riscattato per tanti milioni di euro utili al club. milanlive.it