L'episodio tra Bremer e Hojlund durante Juventus-Napoli ha sollevato discussioni sull'intervento del Var, giudicato insufficiente dall'Aia. Dino Tommasi, membro della CAN A e B, ha analizzato la situazione, evidenziando le criticità dell'intervento arbitrale. Questo episodio sottolinea l'importanza di una gestione accurata delle situazioni di gioco e delle decisioni in campo.

Dino Tommasi, componente della CAN A e B, analizza l’episodio in area juventina tra Bremer e Hojlund, giudicato male dal Var È stato un weekend decisamente concitato dal punto di vista del campo, ma non solo. Nelle due partite principali di questa giornata infatti si è parlato parecchio anche degli episodi arbitrali. Uno in particolare ha fatto discutere, quello in Juventus-Napoli, il rigore chiesto dagli azzurri al 39? sull’1-0 per la Juve per un contatto in area tra Bremer e Hojlund. Nel consueto appuntamento con Open Var su Dazn, Dino Tommasi – componente della CAN A e B – ha analizzato l’episodio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Napoli, arbitro e Var inchiodati dall’Aia a Dazn: “Rigore evidente per gli azzurri”

