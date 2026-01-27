Juve-Napoli arbitro e Var inchiodati dall’Aia a Dazn | Rigore evidente per gli azzurri
L'episodio tra Bremer e Hojlund durante Juventus-Napoli ha sollevato discussioni sull'intervento del Var, giudicato insufficiente dall'Aia. Dino Tommasi, membro della CAN A e B, ha analizzato la situazione, evidenziando le criticità dell'intervento arbitrale. Questo episodio sottolinea l'importanza di una gestione accurata delle situazioni di gioco e delle decisioni in campo.
Dino Tommasi, componente della CAN A e B, analizza l’episodio in area juventina tra Bremer e Hojlund, giudicato male dal Var È stato un weekend decisamente concitato dal punto di vista del campo, ma non solo. Nelle due partite principali di questa giornata infatti si è parlato parecchio anche degli episodi arbitrali. Uno in particolare ha fatto discutere, quello in Juventus-Napoli, il rigore chiesto dagli azzurri al 39? sull’1-0 per la Juve per un contatto in area tra Bremer e Hojlund. Nel consueto appuntamento con Open Var su Dazn, Dino Tommasi – componente della CAN A e B – ha analizzato l’episodio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
