In questa analisi si approfondisce il contatto tra Bremer e Hojlund durante la partita Juventus-Napoli. L'AIA ha confermato che si trattava di una trattenuta evidente, considerando quindi il rigore come decisione corretta. L'intervento di Open VAR su DAZN ha chiarito le dinamiche arbitrali di un match molto discusso, offrendo un’interpretazione obiettiva della situazione.

McKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere Hellas Verona, caccia la sostituto di Giovane per centrare la salvezza: ecco di chi si tratta! Le ultimissime Calciomercato Sassuolo: piace Ulisses Garcia per la fascia. Chi è il nuovo obiettivo dei neroverdi e qual è la situazione per l’affare Fiorentina, è ufficiale! Giuseppe Commisso è il nuovo Presidente della squadra viola: il comunicato Iacchetti a sorpresa: «Pio Esposito? Mi piace tantissimo, mi ricorda Van Basten! Sullo Scudetto o la Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bremer Hojlund, ecco l’analisi sul contatto in Juve Napoli! L’AIA non ha dubbi: «Trattenuta evidente, era rigore»

Approfondimenti su Bremer Hojlund

L'episodio tra Bremer e Hojlund durante la partita ha suscitato discussioni sull'intervento del VAR.

Durante la partita tra Juventus e Napoli, ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un possibile rigore negato agli azzurri per un contatto tra Bremer e Hojlund.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bremer Hojlund

Argomenti discussi: Juventus-Napoli, fallo di Bremer su Hojlund: perché non è stato fischiato il rigore; Hojlund si lascia cadere, non è rigore: l'ex arbitro promuove Mariani e boccia la narrazione napoletana; Gode di una certa protezione. Mariani potrebbe non essere fermato dopo Juve-Napoli; Calvarese: Bremer-Hojlund? Decisione sostenibile di Mariani.

Bremer su Hojlund era da rigore, Open VAR: Revisione fatta male, Mariani l'aveva anche chiesta...Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR su DAZN, Dino Tommasi, componente della CAN A e B, ha analizzato gli episodi più discussi dell’ultimo. tuttomercatoweb.com

Open VAR inchioda Doveri e Di Paolo su Bremer-Hojlund: Era rigore, potevano girare altre telecamereL’audio del dialogo tra Mariani e la sala VAR svela cosa è successo e perché non c’è stata on-field-review. Non ho visto, dice il direttore di gara. Non c’è consistenza… non lo so, forse si fa male ... fanpage.it

Il contatto Bremer-Hojlund in #JuveNapoli Per Dino Tommasi “manca un rigore e una OFR” Il nuovo episodio di #OpenVAR è disponibile ora sull’app #DAZN x.com

Rigore Hojlund-Bremer: LA REAZIONE INEDITA DI ANTONIO CONTE Prima invita i calciatori a mettere palla fuori per favorire il VAR check, poi le urla ironiche a Mariani "NON VOLETE PROPRIO VEDERLO, EH!", detto ad alta voce con un sorriso che la - facebook.com facebook