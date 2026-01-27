Juve mistero attaccante | chi arriva tra Kolo Muani Beto ed En-Nesyri?

La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, considerando nomi come Kolo Muani, Beto ed En-Nesyri. In questo contesto, il mercato si anima con possibili trasferimenti che potrebbero influenzare la rosa della squadra. Restano da capire le scelte definitive e le tempistiche di eventuali accordi.

Nuova puntata di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali notizie di mercato della giornata. Continua il casting della Juve per il nuovo attaccante: Beto è il nome nuovo nella lista, En-Nesyri resta al momento una pista congelata, mentre Kolo Muani è la suggestione di queste ore. Intanto in Serie B il Pescara piazza un colpo che è pura nostalgia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

