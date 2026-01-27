Questo articolo presenta il nuovo thriller psicologico di Justine Triet, intitolato Fonda. Dopo il successo di Anatomia di una caduta, la regista torna a dirigere un cast di alto livello, tra cui Andrew Scott e Mia Goth. Una produzione che si distingue per la cura nella narrazione e l’accuratezza degli interpreti, offrendo agli appassionati del genere un’opera di qualità.

Il nuovo thriller psicologico scritto dalla regista potrà contare su un gruppo di interpreti di alto livello che comprende inoltre Mia Goth. Justine Triet, dopo il successo ottenuto da Anatomia di una caduta, è al lavoro sul prossimo film, di cui è stato svelato il cast. Il progetto, che rappresenterà il debutto della regista alla guida di un film girato in lingua inglese, si intitolerà Fonda e tra i protagonisti ci saranno Mia Goth e Andrew Scott. I protagonisti di Fonda Justine Triet collaborerà nuovamente con i produttori Marie-Ange Luciani e David Thion, senza dimenticare mk2 Films. La regista sembra avesse incontrato Mia Goth, recentemente tra le star di Frankenstein, per un ruolo da non protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Justine Triet, dopo Anatomia di una caduta, torna con il thriller Fonda, nel cast anche Andrew Scott

Approfondimenti su Justine Triet

