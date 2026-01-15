scott cooper torna al cinema con un thriller sui complotti governativi e gli ufo

Scott Cooper torna al cinema con un nuovo thriller incentrato sui misteri governativi e gli UFO. Dopo il successo di

Dopo Springsteen: Deliver Me From Nowhere, il regista e sceneggiatore Scott Cooper sta per sviluppare un nuovo film thriller ispirato al caso "Roswell", un thriller sui complotti governativi. L'universo di Scott Cooper sta per spostarsi dall'intimo psicologico al mistero ufologico: dopo aver raccontato la fragilità nascosta dietro la voce di Bruce Springsteen, il filmmaker prepara un thriller legato al celebre incidente di Roswell, con 20th Century Studios nuovamente al suo fianco. Dopo Springsteen, un nuovo capitolo con 20th Century Studios La notizia arriva in esclusiva da Deadline e ha un certo peso: 20th Century Studios ha chiuso un accordo con Scott Cooper per sviluppare e dirigere un thriller basato sul racconto di Roswell, New Mexico, uno dei casi più mitizzati della cultura pop statunitense. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

