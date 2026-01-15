Scott Cooper torna al cinema con un thriller sui complotti governativi e gli UFO
Scott Cooper torna al cinema con un nuovo thriller incentrato sui misteri governativi e gli UFO. Dopo il successo di
Dopo Springsteen: Deliver Me From Nowhere, il regista e sceneggiatore Scott Cooper sta per sviluppare un nuovo film thriller ispirato al caso "Roswell", un thriller sui complotti governativi. L'universo di Scott Cooper sta per spostarsi dall'intimo psicologico al mistero ufologico: dopo aver raccontato la fragilità nascosta dietro la voce di Bruce Springsteen, il filmmaker prepara un thriller legato al celebre incidente di Roswell, con 20th Century Studios nuovamente al suo fianco. Dopo Springsteen, un nuovo capitolo con 20th Century Studios La notizia arriva in esclusiva da Deadline e ha un certo peso: 20th Century Studios ha chiuso un accordo con Scott Cooper per sviluppare e dirigere un thriller basato sul racconto di Roswell, New Mexico, uno dei casi più mitizzati della cultura pop statunitense. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: È l'ultima battuta? Il trailer del nuovo film di Bradley Cooper con Will Arnett, al cinema dal 2 aprile
Leggi anche: Favino: "Sinner-Alcaraz come un film di Ridley Scott. Zverev sarebbe un gran cattivo al cinema"
Liberami dal nulla, il lato più intimo di Springsteen al Cinema Astra; Scopri questi 5 grandi film storici da vedere su Netflix; È nei cinema Song Sung Blue, con Hugh Jackman e Kate Hudson: storia vera ed emozione pura; 5 attori bambini diventati così bravi da vincere un Oscar.
Scott Cooper torna al cinema con un thriller sui complotti governativi e gli UFO - Dopo Springsteen: Deliver Me From Nowhere, il regista e sceneggiatore Scott Cooper sta per sviluppare un nuovo film thriller ispirato al caso "Roswell", un thriller sui complotti governativi. movieplayer.it
Roswell, Scott Cooper al lavoro su un thriller sulle cospirazioni aliene prodotto da 20th Century Studios - Scott Cooper ha appena firmato un accordo con 20th Century Studios per sviluppare un thriller dedicato a Roswell, la città statunitense in cui vennero ritrovati i resti di UFO secondo alcune teorie co ... msn.com
Scott Cooper dirigerà un film su Roswell e l’incidente UFO del 1947 - Scott Cooper dirigerà un film su Roswell 1947, esplorando la famosa cospirazione UFO e i misteri legati all’incidente. cinefilos.it
"Springsteen: Liberami dal Nulla" di Scott Cooper è una storia che non richiede grandi luci, né interazioni, né dialoghi o espressioni marcate: si muove nella classicità e nella monotonia del protagonista interpretato da Jeremy Allen White, dove i primissimi pia facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.