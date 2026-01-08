Andrew Howe, noto atleta italiano, ha recentemente intrapreso una nuova strada entrando a far parte del cast di una delle serie TV più apprezzate in Italia. Con una carriera ricca di successi, tra cui un argento ai Mondiali 2007 e il titolo di campione d’Europa nel 2006, Howe si distingue ora anche nel mondo dello spettacolo, portando la sua esperienza in un contesto diverso.

Argento ai Mondiali 2007, Campione d’Europa nel 2006 e primatista italiano nel salto in lungo con il balzo di 8.47 metri confezionato proprio in occasione della finale iridata di Osaka. Andrew Howe è stato un baluardo dell’atletica tricolore e a 40 anni è sempre un punto di riferimento nell’ambiente sportivo, ma nel frattempo si è dedicato anche ad attività al di fuori dalla pedana. Già secondo a Ballando con le Stelle nel 2014, il reatino ha indossato i panni dell’attore e sarà uno dei protagonisti della quindicesima stagione di Don Matteo, una delle serie televisive più amate e seguite in Italia, che andrà in onda da giovedì 8 gennaio su Rai 1 per dieci serate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrew Howe diventa attore: nel cast fisso di una delle serie tv più amate in Italia

Leggi anche: Nata all’estero, oggi è una delle showgirl più amate in Italia

Leggi anche: 8 episodi che hanno rovinato le serie tv più amate

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Andrew Howe diventa attore: sarà un personaggio fisso in Don Matteo; Breaking, anche Reece Prescod agli Enhanced Games! Team medico di altissimo livello, non vedo l'ora.

Andrew Howe diventa attore: nel cast fisso di una delle serie tv più amate in Italia - Argento ai Mondiali 2007, Campione d'Europa nel 2006 e primatista italiano nel salto in lungo con il balzo di 8. oasport.it