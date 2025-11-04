Poggibonsi si tinge di rosa ‘Città amica delle donne’ Aperta l’adesione al forum
Poggibonsi diventa ‘città amica delle donne’. Aperta la fase di adesione al forum collegato al tavolo per la cittadinanza di genere sulla base di quanto istituito dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, nelle modalità previste dal Regolamento di partecipazione."Costruire la città amica delle donne è un tema centrale del nostro programma di governo, nel quadro della costruzione di una città in grado di riconoscere le differenze ed evitare che si trasformino in discriminazioni – afferma la sindaca Susanna Cenni – e per fare questo abbiamo bisogno del contributo di tutti in ogni sfera della vita di una persona: lavoro, mobilità, accesso ai servizi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
