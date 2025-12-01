Judoka Riccionese | tutti a podio gli atleti riccionesi al Campionato Nazionale Aics di Misano

Riminitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Romagna si conferma ancora una volta come una delle principali palestre del judo italiano, ospitando nel fine settimana il Campionato Nazionale Aics a Misano Adriatico. L’evento, promosso dall’Ente di Promozione Sportiva, ha visto protagonisti atleti di altissimo livello, tra cui spicca la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

