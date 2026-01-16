Crans il figlioccio dei Moretti e fidanzato di Cyane difende i proprietari | Estintori? C' erano | Le lacrime e le bugie di Jessica

Da xml2.corriere.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Crans, noto come il «figlioccio» dei Moretti e fidanzato di Cyane, interviene per difendere i proprietari, affermando che gli estintori erano presenti. La vicenda si intreccia con le dichiarazioni di Jessica, tra lacrime e contraddizioni. Jean-Marc Gabrielli, trentenne cresciuto dai Moretti, è anche indicato come il fidanzato di Cyane Panini, la giovane cameriera con il casco coinvolta nella vicenda.

Jean-Marc Gabrielli, il trentenne che Jacques Moretti dice di «aver cresciuto come se fosse stato mio», è indicato come il fidanzato di Cyane Panini, la «cameriera con il casco» morta nel rogo. Lui è anche il gestore del secondo locale, da cui sono stati visti portare via degli scatoloni DAL NOSTRO INVIATO CRANS MONTANA - «Jacques e Jessica? Li stimo enormemente. Come sono? Persone che fanno le cose con passione, presenti nei loro affari e pieni di umanità, hanno lavorato e lavorano tanto». «I loro dipendenti che sostengono che non ci fossero misure di sicurezza? Ma no, gli estintori c’erano, saremo in grado di dimostrarlo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

crans il figlioccio dei moretti e fidanzato di cyane difende i proprietari estintori c erano le lacrime e le bugie di jessica

© Xml2.corriere.it - Crans, il «figlioccio» dei Moretti (e fidanzato di Cyane) difende i proprietari: «Estintori? C'erano» | Le lacrime e le bugie di Jessica

Leggi anche: Crans Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti: «Lavoravano con passione, gli estintori c?erano». Quella sera era lì

Leggi anche: Crans Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti: «Lavoravano con passione, gli estintori c?erano». Quella sera era al Constellation

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Moretti protegge Jean-Marc Gabrielli, figlioccio e fidanzato di Cyane: «Lui non stava lavorando». I dipendenti del Constellation attaccano i titolari; L'amica: «Era fidanzata con il figlioccio di Moretti. Quella sera non avrebbe dovuto servire ai tavoli; Crans Montana, la sua ultima foto ha fatto il giro del mondo: chi è Cyane Panine; Cyane Panine, la cameriera morta a Crans-Montana: «La sera della strage non avrebbe dovuto servire ai tavoli». Il giro del mondo in barca, la relazione con il «figlioccio» di Moretti.

crans figlioccio moretti fidanzatoCrans Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti: «Lavoravano con passione, gli estintori c’erano». Quella sera era al Constellation - Marc Gabrielli, trentenne corso che Jacques Moretti ha definito «come un figlio». msn.com

Crans, il «figlioccio» dei Moretti (e fidanzato di Cyane) difende i proprietari: «Gli estintori? C'erano» - Marc Gabrielli, il trentenne che Jacques Moretti, dice di «aver cresciuto come se fosse stato mio» è indicato come il fidanzato di Cyane Panini, la «cameriera con il casco» ... msn.com

crans figlioccio moretti fidanzatoMoretti protegge Jean-Marc Gabrielli, figlioccio e fidanzato di Cyane: «Lui non stava lavorando». I dipendenti del Constellation attaccano i titolari - Il barman in coma, voleva lasciare il lavoro. corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.