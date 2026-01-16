Crans il figlioccio dei Moretti e fidanzato di Cyane difende i proprietari | Estintori? C' erano | Le lacrime e le bugie di Jessica

Crans, noto come il «figlioccio» dei Moretti e fidanzato di Cyane, interviene per difendere i proprietari, affermando che gli estintori erano presenti. La vicenda si intreccia con le dichiarazioni di Jessica, tra lacrime e contraddizioni. Jean-Marc Gabrielli, trentenne cresciuto dai Moretti, è anche indicato come il fidanzato di Cyane Panini, la giovane cameriera con il casco coinvolta nella vicenda.

Jean-Marc Gabrielli, il trentenne che Jacques Moretti dice di «aver cresciuto come se fosse stato mio», è indicato come il fidanzato di Cyane Panini, la «cameriera con il casco» morta nel rogo. Lui è anche il gestore del secondo locale, da cui sono stati visti portare via degli scatoloni DAL NOSTRO INVIATO CRANS MONTANA - «Jacques e Jessica? Li stimo enormemente. Come sono? Persone che fanno le cose con passione, presenti nei loro affari e pieni di umanità, hanno lavorato e lavorano tanto». «I loro dipendenti che sostengono che non ci fossero misure di sicurezza? Ma no, gli estintori c’erano, saremo in grado di dimostrarlo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

