Jesi in Europa | Giacomo Mosca nominato Ambassador del Patto per il Clima

Jesi si affaccia sulla scena europea grazie alla nomina di Giacomo Mosca ad Ambassador del Patto per il Clima. Questa designazione sottolinea il ruolo attivo della città nel promuovere la transizione ecologica a livello continentale, rafforzando la sua presenza nel contesto delle iniziative ambientali europee.

JESI (AN), DATA – C’è anche un pezzo di Jesi nella rete europea che guiderà la transizione ecologica del continente. Giacomo Mosca, 24 anni, consigliere comunale, attivista e giovane attivo nel mondo del volontariato, è stato ufficialmente nominato Ambassador del Patto Europeo per il Clima (European Climate Pact) dalla Commissione Europea. La nomina, conferita dall’ente istituzionale europeo, riconosce l’impegno costante di Mosca nel coniugare l'azione amministrativa con la tutela ambientale e la partecipazione civica. Con i suoi 24 anni, studente di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Giacomo Mosca entra a far parte di una rete di ambasciatori climatici europei che conta circa un migliaio di membri in tutto il continente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

