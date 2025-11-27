Jamie Lee Curtis ricorda Papà ho trovato un amico | Difficile vedere due bambini fare il lavoro di un adulto

La star della commedia drammatica del 1991 si è commossa nel ricordare le interpretazioni dei piccoli Macaulay Culkin e Anna Chlumsky nel film. Jamie Lee Curtis ha ricordato con grande affetto l'esperienza vissuta sul set di Papà, ho trovato un amico, insieme alle giovani star del film Macaulay Culkin e Anna Chlumsky. L'attrice, nell'intervista con Entertainment Tonight, nella quale ripercorre la sua carriera, si è soffermata sull'argomento così delicato nella trama del film e come i due giovanissimi attori all'epoca lo affrontarono. Jamie Lee Curtis si commuove per Papà, ho trovato un amico "Che tenerezza" ha commentato Curtis guardando i vecchi filmati "Dal primo giorno ho detto loro Culkin e Chlumsky: 'Ok, guardate, io dico molte parolacce. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis ricorda Papà, ho trovato un amico: "Difficile vedere due bambini fare il lavoro di un adulto"

