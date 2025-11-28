Jamie Lee Curtis star di Ella McCay | Ho atteso tutta la vita per lavorare con James L Brooks

La protagonista di Halloween finalmente ha coronato il suo sogno di lavorare con il regista di Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato. Jamie Lee Curtis è la protagonista del nuovo film di James L. Brooks, Ella McCay, e l'attrice ha confessato di aver aspettato praticamente tutta la sua carriera di avere l'occasione di recitare per il regista di Voglia di tenerezza. Considerato uno dei più importanti cineasti di Hollywood, James L. Brooks ha coronato il sogno di Jamie Lee Curtis scegliendola come protagonista nel suo nuovo progetto cinematografico insieme alla star di Sex Education Emma Mackey. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis star di Ella McCay: "Ho atteso tutta la vita per lavorare con James L. Brooks"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Scarpetta | dall'11 marzo su Prime Video Prime Video annuncia "Scarpetta", la serie tratta dai bestseller di Patricia Cornwell, disponibile dall11 marzo 2026. Con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, il crime thriller segue la patologa Kay Scarpetta tra indagi - facebook.com Vai su Facebook

Jamie Lee Curtis star di Ella McCay: "Ho atteso tutta la vita per lavorare con James L. Brooks" - La protagonista di Halloween finalmente ha coronato il suo sogno di lavorare con il regista di Voglia di tenerezza e Qualcosa è cambiato. Lo riporta movieplayer.it

Jamie Lee Curtis ricorda Papà, ho trovato un amico: "Difficile vedere due bambini fare il lavoro di un adulto" - La star della commedia drammatica del 1991 si è commossa nel ricordare le interpretazioni dei piccoli Macaulay Culkin e Anna Chlumsky nel film. Come scrive msn.com

Jamie Lee Curtis has been 'waiting her whole life' to work with James L. Brooks - old lieutenant governor who has to tackle a series of family issues while preparing to take over from ... Secondo msn.com