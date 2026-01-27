Italia-Giappone Zoffili | Buon lavoro a nuova Ambasciatrice Ono che incontrerò per rafforzare ottimi rapporti bilaterali

L'ambasciatrice Hikariko Ono è stata recentemente nominata a rappresentare il Giappone in Italia. Questo incarico mira a rafforzare i rapporti bilaterali tra i due Paesi, consolidando una collaborazione storica. Il deputato Zoffili ha espresso i suoi auguri di buon lavoro, sottolineando l'importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo tra Italia e Giappone.

ROMA – "Faccio i miei complimenti per il prestigioso incarico e formulo i migliori auguri di buon lavoro all'Ambasciatrice designata del Giappone in Italia, signora Hikariko Ono. Rinnovando i ringraziamenti al suo predecessore, l'ambasciatore Satoshi Suzuki, auspico di poterla incontrare presto a Roma, per condividere con lei le future azioni tese a rafforzare ulteriormente gli ottimi rapporti bilaterali in essere tra Italia e Giappone, che assumono ancora maggior rilievo in quest'anno particolarmente significativo, nel quale ricorre il 160° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i nostri due Paesi".

