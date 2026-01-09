Meloni | con Mattarella rapporti ottimi quando va difesa Italia c’è

Il rapporto tra Meloni e Mattarella è caratterizzato da ottimi rapporti e collaborazione. La premier ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per difendere gli interessi dell’Italia. In un contesto politico complesso, la sintonia tra i vertici istituzionali rappresenta un elemento chiave per affrontare le sfide nazionali con stabilità e responsabilità.

Roma, 9 gen. (askanews) – Con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “i rapporti sono ottimi, devo dire la verità. Leggo spesso le ricostruzioni di nervosismo, di scontri. Non siamo sempre d’accordo ovviamente, lo ha dichiarato anche lui quando disse che firma cose sulle quali non è d’accordo. Ma c’è una cosa che per me fa totalmente la differenza: Mattarella, quando si tratta di difendere l’interesse italiano, c’è. Questo per me vale tutto perché poter contare su un capo dello Stato che, soprattutto nel rapporto con l’estero, nelle grandi questioni che affrontiamo, aiuta a rafforzare il ruolo dell’Italia e a difendere l’interesse nazionale, fa la differenza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Mercato Juventus: occhi sul ‘Rabiot in erba’. Comolli ha ottimi rapporti con quel club e valuta il colpo

Leggi anche: Mattarella e Meloni con il Consiglio supremo della Difesa: pieno sostegno e nuovi aiuti all'Ucraina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meloni, con Mattarella rapporti ottimi, sempre trovato soluzioni; Meloni: «Io al Colle? Vorrei lavorare con Fiorello. Con Mattarella ottimi rapporti, non sempre d'accordo. Toghe spesso vanificano lavoro forze dell'ordine»; EMIGRAZIONE, MELONI: QUESTIONE PRINCIPALE SALARI, FOCUS SU QUELLI DI PRIMO INGRESSO.

Meloni: 'Dalle toghe scelte che mettono a rischio la sicurezza. Con Mattarella non sempre d'accordo ma ottimi rapporti' - La premier: 'E' ora che l'Ue parli con la Russia, non c'è un veto filo- ansa.it