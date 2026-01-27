Iscritta a YouTube a 6 anni a Instagram a 11 a Tik Tok a 14 oggi a 19 è devastata | il processo che terrorizza i giganti del web

A soli 19 anni, una giovane influencer si confronta con il timore di un processo che coinvolge giganti del web come ByteDance. Questa vicenda evidenzia le sfide legali e le implicazioni per le piattaforme social più popolari, sottolineando l’importanza di una regolamentazione adeguata nel mondo digitale.

ByteDance, società madre di TikTok, ha raggiunto un accordo extragiudiziale nelle ore precedenti l’inizio della selezione della giuria per un processo che avrebbe potuto fare storia. Come riporta Adnkronos, il Social Media Victims Law Center ha confermato la risoluzione amichevale della controversia. I termini dell’intesa rimangono riservati. Meta e Google, proprietaria di YouTube, restano invece imputate nel procedimento che si svolgerà presso il tribunale statale della California. La giudice dovrebbe dare avvio al processo nella settimana successiva alla selezione della giuria. Il caso rappresenta il primo tentativo di portare davanti a una giuria una società di social media per danni causati a minori.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A Los Angeles prende il via un procedimento giudiziario che riguarda le principali piattaforme social come TikTok, Instagram e YouTube.

