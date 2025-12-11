Uso problematico dei social | uno studio rivela cosa succede al cervello dei giovani se usano troppo Instagram e Tik Tok

Una ricerca pubblicata sul "Journal of Behavioral Addictions" ha analizzato la relazione tra l'uso problematico dei social media e il distacco dall'esperienza corporea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ok, fermi tutti. Abbiamo un problema serio da risolvere: il nostro Doppiocrunch sta creando dipendenza. E no, non è un'esagerazione da social media manager. La gente entra "solo per dare un'occhiata" ed esce con 3 Doppiocrunch in mano. Vera story. Cos'è - facebook.com Vai su Facebook

Diseguaglianze socio-economiche e uso problematico dei social media negli adolescenti - economiche e uso problematico dei social media (siti di social network e di messaggi istantanei) comunemente usati dagli adolescenti? lescienze.it scrive

Social media. Uso problematico per l’11% dei giovani europei. Report Oms: serve più educazione all’alfabetizzazione digitale - 000 giovani di età compresa tra 11, 13 e 15 anni in 44 paesi e regioni in Europa, Asia ... Secondo quotidianosanita.it