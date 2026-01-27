Iran richiama l' ambasciatrice italiana

L'ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, è stata convocata dal ministero degli Esteri iraniano, in risposta a recenti sviluppi diplomatici. La situazione evidenzia le tensioni tra Italia e Iran e il rischio di ulteriori escalation nelle relazioni bilaterali.

13.55 L'ambasciatrice d'Italia a Teheran, Paola Amadei,è stata convocata al ministero degli Esteri della capitale iraniana.L a richiesta in seguito all'annuncio del ministro degli Esteri Tajani di volere proporre giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri a Bruxelles,l'inclusione dei Guardiani della Rivoluzione (i Pasadaran,ndr) nella lista delle organizzazioni terroristiche. Iran ha commentato: "Dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano".

