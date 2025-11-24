Civita di Bagnoregio ambasciatrice della bellezza italiana
La Tuscia protagonista di “Welcome to meraviglia”, la campagna nazionale per la valorizzazione dei territori italiani meno conosciuti promossa dal ministero del Turismo. Attiva nelle principali stazioni ferroviarie del Paese e caratterizzata dalla presenza della Venere di Botticelli in versione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
