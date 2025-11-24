Civita di Bagnoregio ambasciatrice della bellezza italiana

Viterbotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tuscia protagonista di “Welcome to meraviglia”, la campagna nazionale per la valorizzazione dei territori italiani meno conosciuti promossa dal ministero del Turismo. Attiva nelle principali stazioni ferroviarie del Paese e caratterizzata dalla presenza della Venere di Botticelli in versione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

civita di bagnoregio ambasciatrice della bellezza italiana

© Viterbotoday.it - Civita di Bagnoregio ambasciatrice della bellezza italiana

Contenuti che potrebbero interessarti

Turismo, i borghi italiani più cercati: da Civita di Bagnoregio a Sperlonga e Percile - Negli ultimi anni, l’interesse per i borghi italiani è cresciuto esponenzialmente: +52% rispetto all’anno scorso. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Civita Bagnoregio Ambasciatrice Bellezza