L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, a causa delle dichiarazioni del ministro Tajani sulle Guardie Rivoluzionarie. La tensione diplomatica tra i due paesi si è intensificata, evidenziando le difficoltà nelle relazioni bilaterali in un contesto di crescente complessità internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione diplomatica tra Teheran e Roma. L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in seguito a quelle che le autorità iraniane hanno definito “dichiarazioni irresponsabili” del ministro degli Esteri Antonio Tajani riguardo alle Guardie Rivoluzionarie iraniane. La notizia è stata diffusa dai media di Stato iraniani e rilanciata dal portale Iran International. Secondo quanto riportato, l’iniziativa diplomatica è arrivata dopo l’annuncio di Tajani di voler proporre, insieme agli altri partner europei, l’inserimento dei pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani: alta tensione tra Teheran e Roma

Approfondimenti su Teheran Roma

In un contesto di tensione diplomatica, Teheran ha convocato l’ambasciatrice italiana a causa delle dichiarazioni di Tajani sui pasdaran.

La recente tensione tra Iran e Italia ha avuto origine dalle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie della Rivoluzione, definite

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Teheran Roma

Argomenti discussi: Iran, oltre 6mila morti: nei video ospedali pieni di cadaveri. Teheran convoca ambasciatrice Italia; L'ira degli svizzeri: la verità su Crans; Tajani, non è colpa nostra se in Iran c'è stata una carneficina; La Shoah tormenta il Nazareno. Bersagliati i riformisti dem.

L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana: 'Irresponsabili dichiarazioni del ministro'L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana Paola Amadei al ministero degli Esteri dopo quelle che ha definito dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano sulle Guardie ... ansa.it

L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana dopo la proposta di Tajani: Dichiarazioni irresponsabiliL'Iran ha ufficialmente convocato l’ambasciatrice italiana, Paola Amadei, in segno di protesta contro le recenti affermazioni del ministro Antonio Tajani. notizie.it

L'#Iran convoca l'ambasciatrice italiana #PaolaAmadei per le "dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano", #AntonioTajani, sulle Guardie rivoluzionarie. Un caso diplomatico - facebook.com facebook

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana per la proposta del governo di classificare i Guardiani della rivoluzione come organizzazione terroristica x.com