In un contesto di tensione diplomatica, Teheran ha convocato l’ambasciatrice italiana a causa delle dichiarazioni di Tajani sui pasdaran. La vicenda sottolinea le relazioni complesse tra i due paesi e le recenti critiche italiane riguardo alle proteste in Iran. Un momento di confronto che evidenzia l’importanza di mantenere il dialogo in ambito internazionale.

Tajani aveva parlato chiaro, all’Iran le sue parole non erano andate giù. “Le perdite subite dalla popolazione civile durante le proteste in Iran impongono una risposta chiara. Giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l ‘inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche oltre che sanzioni individuali contro i responsabili di questi atti efferati”, aveva scritto su X il ministro degli Esteri. Un punto caldo, quello toccato da Tajani: i “pasdaran” sono i guardiani della rivoluzione islamica, ecco perché gli Ayatollah non l’hanno presa bene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alta tensione tra Italia e Iran, Teheran convoca l’ambasciatrice: “Dichiarazioni gravi di Tajani sui pasdaran terroristi”

Approfondimenti su Iran Italia

La recente tensione tra Iran e Italia ha avuto origine dalle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie della Rivoluzione, definite

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta alla proposta di Tajani di includere i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, suscitando tensioni tra i due paesi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Iran Italia

Argomenti discussi: Mercato italiano data center: un volano in cerca di certezze; Alta tensione tra Lega e Forza Italia dopo lo stop a Federico Freni alla Consob; Lega e Forza Italia, alta tensione tra i partiti. Salvini: Incontro chi voglio. C'è chi si vede con Calenda; Campionati Italiani Assoluti, Esordienti 13 e Under 15: Classifiche Ufficiali Individuali e per Società Sportive (Provvisorie).

Lega e Forza Italia, alta tensione tra i partiti. Salvini: «Incontro chi voglio. C'è chi si vede con Calenda»ROMA - Le prove d'intesa tra Forza Italia e Carlo Calenda. E le fibrillazioni interne alla Lega, dove si aggira lo spettro della scissione vannacciana. Le frizioni sull'incontro del ... ilgazzettino.it

Alta tensione tra Lega e Forza Italia sulla ConsobStop a Freni, accuse incrociate nella maggioranza. Report denuncia un presunto software spia nelle procure, il Pd chiede chiarimenti a Meloni ... altarimini.it

Alta tensione a Minneapolis, in seguito agli omicidi che vedono coinvolti gli agenti ICE La questione di Minneapolis entra anche nel confronto politico italiano Per seguire l'edizione completa del @Tg3 tradotto in #LIS di oggi, lunedì #26gennaio, e per tutte le al - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Minneapolis, alta tensione dopo uccisione #AlexPretti #26gennaio #Minneapolisprotests #Pretti #Trump #USA #ICE #esteri #TV2000 @tg2000it x.com