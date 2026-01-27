L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta alle dichiarazioni del ministro degli Esteri sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane. La vicenda evidenzia le tensioni diplomatiche tra i due paesi, che si sono susseguite a seguito delle affermazioni di Tajani. La situazione mette in luce le delicate relazioni tra Italia e Iran e le ripercussioni di dichiarazioni pubbliche nel contesto internazionale.

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta a quelle che i media di Stato iraniani hanno definito “dichiarazioni irresponsabili” del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane (Pasdaran). La notizia è stata confermata anche dalla Farnesina. Amadei è stata ricevuta al ministero degli Esteri iraniano da Ali Reza Yousefi, direttore generale per l’Europa occidentale, che ha espresso la posizione ufficiale di Teheran dopo l’annuncio italiano sull’eventuale inserimento dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani sui Pasdaran

Approfondimenti su Antonio Tajani

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta alla proposta di Tajani di includere i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, suscitando tensioni tra i due paesi.

La recente tensione tra Iran e Italia ha avuto origine dalle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie della Rivoluzione, definite

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Antonio Tajani

Argomenti discussi: Iran, oltre 6mila morti: nei video ospedali pieni di cadaveri. Teheran convoca ambasciatrice Italia; Crans-Montana, la decisione del governo: Ambasciatore rientrerà solo con collaborazione giudiziaria; Perché si allungano i tempi del blitz Usa in Iran; L'ira degli svizzeri: la verità su Crans.

L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana: 'Irresponsabili dichiarazioni del ministro'L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana Paola Amadei al ministero degli Esteri dopo quelle che ha definito dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano sulle Guardie ... ansa.it

Iran, convocata l'ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani sui pasdaran: «Da Roma dichiarazioni irresponsabili». Cosa è successoL’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran al ministero degli Esteri, in risposta a quelle che i media di Stato iraniani hanno definito ... ilmessaggero.it

L'Iran convoca l'ambasciatore italiano: 'Irresponsabili dichiarazioni del ministro'. Tajani ha annunciato che proporrà di inserire pasdaran tra organizzazioni terroristiche #ANSA - facebook.com facebook

A #PingPong @Antonio_Tajani “Ho convocato oggi pomeriggio una riunione straordinaria con i nostri ambasciatori in Iran e i Paesi vicini per valutare gli sviluppi. Stiamo seguendo tutti i nostri connazionali che vivono in Iran, sono circa 600”. x.com