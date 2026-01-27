Iosno Tour al Teatro Ambasciatori

Il Tour di Iosno al Teatro Ambasciatori di Catania offre un’occasione per approfondire pratiche di meditazione e introspezione. L’evento del 30 gennaio propone un’esperienza coinvolgente e riflessiva, rivolta a chi desidera dedicare del tempo al proprio benessere interiore. Un appuntamento pensato per chi cerca uno spazio di tranquillità e crescita personale, in un contesto culturale di rilievo.

Preparati a vivere un'esperienza fuori dall'ordinario! In questo appuntamento unico, che si terrà il 30 gennaio al Teatro Ambasciatori di Catania, il pubblico sarà invitato a prendere parte a una serata intensa di esplorazione interiore e meditazione, condotta da IOSNO. Non assisterai.

